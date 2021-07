Tottenham segue de perto a situação de Griezmann

Abre-se nova porta na novela de Antoine Griezmann. O francês, cujo destino final parece ser longe do Barcelona, que precisa de equilibrar a massa salarial não só para poder ficar com Messi, mas também para seguir a competir no campeonato espanhol, parece ter um treinador português interessado: é que o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, estará, segundo o 'Daily Star', a seguir de perto a situação do avançado.





A saída de Harry Kane dos spurs parece uma realidade cada vez mais próxima, uma vez que, na edição desta sexta-feira, o 'The Sun' avança que o clube terá mesmo cedido ao aceitar uma proposta de 187 milhões de euros do Manchester City pelo ponta-de-lança inglês. E a vaga deixada pelo tão desejado jogador abre espaço para um reforço, uma vez que o Tottenham fecha o negócio de 'cofre cheio'. Griezmann poderia mesmo ser essa solução, e, apesar do francês preferir outro destino, uma oferta 'choruda' poderia ser, aos olhos do Barça e do gaulês, irrecusável.O retorno ao Atlético Madrid, clube que representou por cinco temporadas, é a alternativa que mais agrada ao jogador, e parece ter luz verde para se concretizar. Tem familiaridade com Simeone, com a maioria dos colegas de equipa, e o modelo de jogo não sofreu grandes alterações desde a sua saída: quanto muito, só se acrescentou qualidade, com as entradas, entre outros, de João Félix.