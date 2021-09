A história do comunicado de Koeman: capitães informados e Laporta à espera do momento para responder

Ronald Koeman apanhou, esta quarta-feira, todos de surpresa. O treinador do Barcelona entrou na sala de imprensa para a conferência de antevisão à partida frente ao Cadiz, mas acabou a ler um comunicado... que surpreendeu quem estava presente.





O treinador holandês relembrou a "situação de reconstrução" do clube, frisou que o "futebol precisa de tempo" e agradeceu o apoio dos adeptos blaugrana no encontro frente ao Granada (1-1). O 'Sport' avança que o técnico agiu sozinho na decisão de ler este comunicado, escrito apenas e só pelo próprio: os responsáveis culés só souberam quinze minutos antes, e os capitães de equipa foram informados e concordaram com a decisão, percebendo a necessidade de Koeman expressar o que estava a sentir.A mesma fonte garante ainda que Laporta, presidente blaugrana, não vai responder ao treinador até ao desfecho do jogo desta quinta-feira, pelas 21H00, frente ao Cadiz."Bom dia a todos. O clube está comigo numa situação de reconstrução. A situação financeira do clube significa que temos de reconstruir o plantel sem poder fazer grandes investimentos. O futebol precisa de tempo, os jovens podem tornar-se grandes dentro de dois anos. O ponto positivo é que os jovens poderão ter oportunidades como tiveram Xavi e Iniesta. Mas há que ter paciência.Estar numa posição elevada no futebol europeu seria um sucesso. Na Liga dos Campeões não se podem esperar milagres. A derrota com o Bayern Munique deve ser vista por esta perspetiva. A equipa deve ser apoiada, em palavras e atos. Não sei se a imprensa reconhece este processo. Não é a primeira vez que acontece na história do Barcelona. Contamos com o vosso apoio nestes momentos difíceis. Nós, o plantel e os jogadores, ficámos muito contentes com o apoio que recebemos dos nossos adeptos no jogo diante do Granada".