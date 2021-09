Koeman lê comunicado e abandona sala de imprensa: «Na Champions não se podem esperar milagres»

Ronald Koeman compareceu esta quarta-feira na sala de imprensa para aquela que seria a antevisão à partida de amanhã frente ao Cádiz, para a liga espanhola, mas protagonizou um momento insólito. O treinador do Barcelona, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, limitou-se a ler um comunicado e abandonou o espaço sem responder às habituais perguntas dos jornalistas.





"Bom dia a todos. O clube está comigo numa situação de reconstrução. A situação financeira do clube significa que temos de reconstruir o plantel sem poder fazer grandes investimentos. O futebol precisa de tempo, os jovens podem tornar-se grandes dentro de dois anos. O ponto positivo é que os jovens poderão ter oportunidades como tiveram Xavi e Iniesta. Mas há que ter paciência", começou por referir o treinador holandês, que tem sido alvo de críticas nas últimas semanas - ontem foi o acessor do presidente Joan Laporta a visar o técnico "Estar numa posição elevada no futebol europeu seria um sucesso. Na Liga dos Campeões não se podem esperar milagres. A derrota com o Bayern Munique deve ser vista por esta perspetiva. A equipa deve ser apoiada, em palavras e atos. Não sei se a imprensa reconhece este processo. Não é a primeira vez que acontece na história do Barcelona. Contamos com o vosso apoio nestes momentos difíceis. Nós, o plantel e os jogadores, ficámos muito contentes com o apoio que recebemos dos nossos adeptos no jogo diante do Granada", acrescentou Koeman.