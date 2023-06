A reação do Barcelona à decisão de Messi: «Compreendemos que queira uma liga menos exigente»

O Barcelona garantiu que fez uma proposta a Lionel Messi para este voltar ao clube. Em comunicado, o clube catalão reagiu à decisão do internacional argentino rumar ao Inter Miami , assim como às palavras do jogador, que admitiu que tinha intenção de voltar ao emblema espanhol."Na passada segunda-feira, Jorge Messi, pai e representante, informou o presidente do Barcelona da decisão de Messi em rumar ao Inter Miami, apesar de ter recebido uma proposta do Barcelona, dado o desejo de clube e jogador em promover o regresso. Joan Laporta compreende e respeita a decisão de Messi em competir num campeonato menos exigente, mais longe da ribalta e da pressão a que foi sujeito nos últimos anos", pode ler-se no tal comunicado do Barça.De resto, e indo de encontro ao desejo de Messi manifestado na sua entrevista de hoje ao 'Mundo Deportivo' e 'Sport', o Barcelona adiantou que "Laporta e Jorge Messi concordaram em trabalhar no sentido de promover uma homenagem adequada ao jogador por parte dos adeptos do Barça".