A resposta de Laporta sobre Bernardo Silva que dá esperança aos adeptos do Barcelona

JOAN LAPORTA sobre BERNARDO SILVA



La respuesta del presidente, Joan Laporta, al ser preguntado por Bernardo Silva:



¿Vas a fichar a Bernardo Silva?



Laporta: ¡Ya me gustaría, ya!



@socblaugranafc pic.twitter.com/cS8VSh4p1x — Soc Blaugrana (@socblaugranafc) July 17, 2023

O futuro de Bernardo Silva no Manchester City continua a ser uma incógnita e, poucos dias depois de a imprensa espanhola ter avançado que o internacional português pediu ao Barcelona para se apressar na sua contratação , Laporta, presidente dos catalães, foi questionado acerca de uma possível vinda do médio, acabando por dar uma resposta que deixou os adeptos... com esperança."Bernardo Silva vem ou não?", perguntou um adepto a Laporta. "Eu gostaria [que viesse], sim", respondeu o dirigente máximo do clube blaugrana, sorridente.Refira-se que segundo avançou o 'Mundo Deportivo' no sábado, Bernardo Silva está a par do interesse do Barça e tem 'bloqueado' as propostas - nomeadamente do PSG e de clubes da Arábia Saudita - que vão chegando, sempre com o desejo de se mudar para a Catalunha em mente.