Espanhóis garantem que Bernardo Silva quer o Barcelona e pediu ao clube catalão para se apressar

O 'Mundo Deportivo' avança, este sábado, que Bernardo Silva quer rumar ao Barcelona e, ao contrário do que aconteceu nas últimas temporadas, pediu que o clube catalão se apressasse pois não pretende esperar até ao final do mercado de verão.Segundo a mesma fonte, o internacional português, que na temporada passada conquistou Premier League, Liga dos Campeões e a Taça de Inglaterra ao serviço do Manchester City, está a par do interesse do Barça e tem 'bloqueado' as propostas - nomeadamente do PSG e de clubes da Arábia Saudita - que vão chegando, sempre com o desejo de se mudar para a Catalunha em mente.No entanto, os 80 milhões de euros que os citizens pedem podem tornar-se impeditivos. O 'Mundo Deportivo' refere que o clube inglês pretende receber a verba de imediato, mas que os blaugrana preferem garantir Bernardo Silva por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória no final de 2023/24, de maneira a tentar cumprir com o fairplay financeiro.