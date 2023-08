A 'teimosa' cláusula que continua a travar saída de Cancelo para o Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Barcelona e Manchester City continuam em negociações por João Cancelo, num negócio que está preso apenas... por uma cláusula. Segundo avança esta terça-feira o 'Sport', os citizens pretendem emprestar o lateral português e incluir uma opção de compra de, no mínimo, 45 milhões de euros, valor que os catalães consideram demasiado alto.De acordo com a mesma fonte, Xavi continua a fazer de Cancelo a sua prioridade para este mercado de verão, mas o Barça quer que a opção de compra seja reduzida para os 25 milhões. O problema é que a formação orientada por Guardiola sabe que uma passagem pelo futebol espanhol poderá valorizar o jogador e, daí, não querer baixar os tais 45 M€.O 'Sport' diz também que, ainda hoje, vai haver uma reunião entre Jorge Mendes e os dois clubes, para que todos cheguem a bom porto quanto ao futuro de João Cancelo. O internacional português, de 29 anos, tem contrato com o Manchester City até 2027.