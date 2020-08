As palavras de Koeman que colocaram Messi na porta de saída: «Os privilégios acabaram»

Messi já tomou a decisão e já informou o Barcelona que não tem intenções de continuar no clube. A notícia caiu que nem uma bomba esta terça-feira e aos poucos é conhecida mais informação. Segundo o jornal argentino 'Olé', a conversa de Messi com Koeman foi decisiva para o argentino resolver bater com a porta.





"Os privilégios na equipa acabaram, tudo tem que ser feito a pensar na equipa." Estas foram, segundo a publicação sul-americana, as palavras usadas pelo novo treinador do Barcelona e que fizeram Messi decidir deixar o clube catalão."Vou ser inflexível, é preciso pensar na equipa", terá também dito Ronald Koeman.O holandês prepara uma revolução no Barcelona - com outras saídas de jogadores até então considerados fundamentais - e a 'novela' Messi promete ainda dar muito que falar. O argentino já comunicou a intenção de exercer cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente, mas o Barcelona não a reconhece O barcelona começa a pré-temporada 202/2021 a 31 de agosto.