As primeiras palavras de Xavi como treinador do Barcelona

Xavi Hernández foi este sábado oficializado como novo treinador do Barcelona e regressa a casa após seis épocas e meia no Qatar, ao serviço do Al Sadd, primeiro como jogador e depois como técnico.

Num vídeo publicado pelo Barcelona nas suas redes sociais, que serviu para anunciar o regresso do antigo médio e capitão, Xavi deixou uma mensagem ao universo catalão.





Es momento de volver a casa.

Bienvenido, Xavi. pic.twitter.com/AzoZd0iKL7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

"[Quando saí] não era um adeus, era um até já. O Camp Nou sempre foi a minha casa. Vocês são os meus adeptos, a minha gente, o clube que mais amo. E agora, volto a casa. Vemo-nos em breve, culés. Força Barça!", afirmou Xavi.