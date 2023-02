Barçagate: jornalistas terão recebido dinheiro de Bartomeu para atacar e difamar rivais

A Polícia da Catalunha determinou, esta segunda-feira, no âmbito da investigação do processo 'Barçagate', que alguns jornalistas terão "recebido dinheiro do Barcelona a pedido de Josep Bartomeu", antigo presidente do clube, e que o mesmo terá tido "intervenção direta" em contratos estabelecidos entre esses profissionais e a formação catalã.Segundo explica o 'AS', Bartomeu utilizava duas empresas, a 'Tormenta de Acero' e a 'Amalgama Marketing' para "falsificar faturas e desviar dinheiro para ditos jornalistas", sendo que este chegou a "ordenar que essas empresas realizassem pagamentos aos mesmos".O jornal espanhol garante que os jornalistas em questão "reconhecem ter defendido os interesses de Bartomeu", e que se mostraram dispostos a "atacar" Laporta, actual presidente dos culés, e Víctor Font, candidato nas últimas eleições.Recorde-se que o 'Barçagate', que levou à detenção de Bartomeu em 2021 , envolveu o pagamento a um grupo privado, que se dedicou a desprestigiar e difamar, nas redes sociais, todas as pessoas e figuras públicas que se mostravam contra a política de Bartomeu.