Barcelona arrisca ficar fora da Liga dos Campeões na próxima época após acusação de corrupção

O Barcelona corre o risco de ficar fora da Liga dos Campeões da próxima época, após ter sido acusado de corrupção pelo Ministério Público espanhol no âmbito do 'Caso Negreira'.Atualmente na liderança do campeonato espanhol, os catalães estão bem encaminhados para garantir o apuramento para a Champions em 2023/24, mas podem ser afastados pelo UEFA, que condena comportamentos que manipulem resultados, tanto a nível nacional como internacional. A informação é avançada pela imprensa espanhola, que lembra o que está escrito na alínea g do artigo 4 dos critérios de admissão dos clubes às provas da UEFA.Nesse sentido, caso o organismo que rege o futebol europeu considere que estas alegações causam dano reputacional à competição, pode afastar o Barcelona da Liga dos Campeões, sem ter de esperar pela sentença do caso, no qual o clube espanhol é suspeito de ter alegadamente pago sete milhões de euros à empresa do antigo árbitro Enríquez Negreira.O Barcelona, recorde-se, é acusado de delito continuado de corrupção nos negócios, na modalidade de fraude desportiva e ainda de administração desleal e falsificação de documento comercial.