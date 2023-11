Barcelona com baixa de peso no último treino antes de defrontar o FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona realizou na manhã desta segunda-feira o último treino antes do jogo com o FC Porto da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (amanhã, 20h). Ter Stegen, que se lesionou ao serviço da seleção alemã, não marcou presença na sessão e está em dúvida para o jogo frente aos dragões. Segundo o jornal ‘As’, era expectável que o guarda-redes tivesse subido ao relvado para testar a sua condição física.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Xavi revelou que Ter Stegen vai fazer um último teste amanhã "para ver como está a dor".já estava confirmada, tendo em conta que o jogador se lesionou gravemente a representar a seleção espanhola.No entanto, não foram só más notícias para Xavi. Sergi Roberto, que esteve a recuperar de lesão durante um mês, está de regresso aos trabalhos e deverá ser opção para o jogo de amanhã.