Barcelona em risco de não poder inscrever contratações na La Liga

Como se não bastasse a preocupação com a renovação do contrato de Lionel Messi, que obrigará a mudanças no clube, o Barcelona tem agora em risco a inscrição na próxima temporada das quatro contratações que garantiu até ao momento: Eric Garcia, Emerson, Depay e Agüero. E nem mesmo a inclusão do astro argentino está garantida.





A poucos dias do início da pré-época blaugrana (agendada para a próxima sexta-feira, dia 9), o Barça vê-se obrigado a baixar o teto salarial em mais de metade: dos 347 milhões da temporada passada, para 160 M€, uma descida de mais de 180 milhões de euros. A situação complicada já obrigou Laporta a chegar a acordo com Piqué para a redução do salário do central, e poderá passar pelo corte no resto dos veteranos do plantel: Jordi Alba e Busquets.Além disso, o clube procura ainda vender muitos dos seus ativos. Umtiti e Pjanic são os mais próximos da porta de saída , mas, a juntarem-se a eles, estarão Coutinho, Neto, Júnior Firpo ou Braithwaite, considerando que Lenglet, Dembélé ou Griezmann também poderão integrar o lote de transferíveis, segundo o 'AS'.O Barcelona corre ainda o risco de não conseguir a inscrição de Lionel Messi, que tem um grande peso na atual massa salarial do clube.