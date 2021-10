Barcelona irá receber entre 2 a 3 milhões de euros pelo jogo de homenagem a Maradona

Barcelona e Boca Juniors vão disputar na Arábia Saudita, no dia 14 de dezembro (20H00 locais), um jogo de homenagem a Maradona, mas apesar de este ser o principal motivo para a realização da partida, há ainda outro tipo de interesses envolvidos. É que, segundo o 'Mundo Deportivo', os blaugrana vão receber um valor entre os dois e os três milhões de euros pela deslocação, valor bastante conveniente tendo em conta a atual situação financeira do clube.





Inicialmente estaria previsto um duelo entre Barcelona e Nápoles, cenário que ficou imediatamente inviabilizado devido ao valor excessivo de 5 milhões de euros pedido pelo presidente da formação italiana, Aurelio de Laurentiis, que exigia também o pagamento do hotel e viagens para os familiares dos atletas.O Boca Juniors acabou por entrar na equação, e apesar da impossibilidade do jogo se realizar no dia 25 de novembro, exatamente um ano depois da morte do antigo astro argentino, uma vez que os catalães defrontam o Benfica apenas dois dias antes, acabou por haver acordo com a formação espanhola.Recorde-se que o Barcelona terá outra deslocação à Arábia Saudita no dia 12 de janeiro do próximo ano, para disputar a Supertaça de Espanha frente ao Real Madrid, num jogo em que se prevê uma receita entre 8 a 10 milhões de euros.