Não havia dinheiro para segurar Messi, os capitães de equipa aceitaram baixar os salários e só houve reforços a custo zero para a equipa principal: Eric García, Memphis, Agüero e Luuk de Jong. Assim foi o atribulado mercado de verão no Barcelona que, curiosamente, preferiu investir os (poucos) milhões disponíveis... na equipa B.





Segundo o 'Sport', os catalães pagaram 2 milhões de euros por Abde, extremo do Hércules, e outros 2 por uma jovem promessa turca, Emre Demir (Kayserispor), de 17 anos , cujo destino imediato será também a equipa B. O mesmo jornal dá conta que Abde foi adquirido a uma preço 'inflacionado', uma vez que o Hércules pedia muito menos semanas antes de o jogador rumar aos blaugrana.Já Demir, dono de um pé esquerdo que impõe respeito, vai permanecer na Liga turca até final da temporada, devendo viajar na próxima época para a Catalunha, para atuar na equipa B blaugrana, tendo assinado contrato até 2027.Ficará protegido por uma cláusula de rescisão de 400 milhões. Apesar da tenra idade, Demir contabiliza já três temporadas no escalão principal da Turquia - estreou-se com 15 anos-, tendo, nas épocas anteriores, realizado 31 jogos, marcado 3 golos e feito uma assistência.