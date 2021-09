«Barcelona? Quem for para lá vai sofrer. Nem sei se conseguem ficar nos cinco primeiros»

Ronald Koeman vive um impasse no Barcelona. Após o mau arranque no campeonato espanhol, onde os blaugrana ocupam apenas a sétima posição, o treinador holandês já esgotou a paciência dos responsáveis do clube, e Raymond Domenech, ex-selecionador francês, aproveitou para comentar o mau momento da equipa, assim como os rumores que colocam Thierry Henry como um dos possíveis sucessores no comando técnico dos catalães.





"Henry no Barcelona? Porque não? Tem capacidade e teria a vantagem de estar num clube que conhece, tal como conhece a filosofia e os princípios", elogiou, antes de se referir ao começo da formação espanhola na LaLiga."Quem for para lá vai sofrer. Seria melhor se tivessem uma grande equipa. Há ali bons jogadores, mas não muito bons. Se não recuperaram os [jogadores] lesionados, não tenho a certeza se conseguem ficar entre os cinco primeiros".Recorde-se que entre os vários nomes que já foram apontados para substituir Ronald Koeman no Barcelona estão Xavi e Antonio Conte.