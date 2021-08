Barcelona sorteia bilhetes mas seduz poucos adeptos: fonte do clube atribui culpas... à praia

O Barcelona não vive momentos fáceis. Se é verdade que a saída de Messi para o PSG causou um 'abanão' entre os adeptos blaugrana, também a situação financeira que se vive no emblema espanhol não contribui para despertar o interesse dos aficionados do clube em ir ao estádio apoiar a equipa. O Barça deu a possibilidade a 83 mil potenciais espectadores de se inscreverem num sorteio para assistir à partida inaugural do campeonato, onde podiam ser selecionados cerca de 30 mil: e depois de 17 meses a jogar à porta fechada... apenas 15 mil pediram para entrar.





O encontro, que se realiza frente à Real Sociedad, em Camp Nou, este domingo, pelas 19h00 (hora de Portugal Continental), e que poderia ter sido alvo de uma iniciativa única, foi sim alvo de uma enorme falta de adesão por parte dos adeptos. Segundo o 'As', a seleção funcionaria da seguinte maneira: dos cerca de 100 mil lugares disponíveis no estádio, os catalães abriram a hipótese de 83 mil pessoas realizarem uma inscrição onde, no final, seriam sorteadas cerca de 30 mil para assistirem à partida. No final do prazo, não foi preciso realizar qualquer sorteio. Todas as 15 mil pessoas que se inscreveram poderão entrar.O jornal espanhol adianta ainda que fonte próxima do clube diz que este é um cenário normal. Descarta o panorama difícil que se vive em Camp Nou e garante que a ausência de público se deve ao facto de... agosto ser um mês de praia.