Motivação desde o primeiro dia: Messi chega quase duas horas mais cedo ao treino do PSG

Lionel Messi acabou de chegar a Paris, mas já está a 'mostrar serviço'. O astro argentino apresentou-se esta quinta-feira para o primeiro treino no PSG, tendo chegado duas horas mais cedo ao centro de treinos dos parisienses, segundo a 'Marca'.





A sessão de trabalho só arrancava às 11 horas (menos uma hora em Portugal Continental), mas o avançado já lá estava por volta das 9h15. O motivo é simples: conhecer as instalações para melhor se ambientar, assim como falar com calma com a equipa técnica liderada por Mauricio Pochettino, após dias movimentados que culminaram com os exames médicos e a apresentação oficial.A questão por agora é saber se Messi vai treinar com os restantes companheiros ou fazer algum trabalho específico à parte, visto que lhe falta algum ritmo competitivo, já que a última partida que fez foi na final da Copa América, há um mês.O que é certo é que o argentino ainda não se vai estrear com a camisola do emblema da capital francesa este sábado frente ao Estrasburgo, na 2.ª jornada da Ligue 1, pelo motivo referido, como também o próprio admitiu aquando da apresentação no PSG.