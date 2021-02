Barcelona vai dar mais 39 milhões de euros a Messi em julho... mesmo já ele não estando lá

São cláusulas milionárias atrás de cláusulas milionárias aquelas que o 'El Mundo' divulgou ontem do contrato de Messi com o Barcelona. Esta segunda-feira, a publicação espanhola dá conta de mais um pagamento que os catalães terão de fazer ao argentino no verão mesmo que ele já tenha rumado a um novo clube... como é esperado.





A cláusula em questão obriga os blaugrana a pagar 38.964.977,5 euros ao jogador a 15 de julho, duas semanas depois do final do seu contrato. O mesmo é dizer que a transferência será feita quando o próprio acordo já não está vigente, mas o facto é que a cláusula onde se premeia a fidelidade de Messi ao clube tem de ser cumprida nessa data. Esse valor é o prémio pelo argentino ter permanecido na equipa até 1 de fevereiro de 2020 e será entregue mesmo que já tenha rumado a outras paragens como se lê no contrato que o 'El Mundo' avança: Messi cobrará esse valor "independentemente de nesta data o jogador continuar ou não a prestar os seus serviços ao Barcelona".Recorde-se que esta é apenas metade do valor contemplado na cláusula de fidelidade. O valor total do denominado 'loyalty bonus' é de 77.929.955 euros, sendo que a primeira metade foi paga a 31 de março, em pleno confinamento, dois meses depois de se cumprir o requisito de continuara jogar no Barça depois de 1 de fevereiro.