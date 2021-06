Catalães dizem que Trincão pode estar de saída do Barcelona

Francisco Trincão pode deixar o Barcelona neste mercado de transferências. Segundo o 'Sport', o emblema catalão equaciona vender o extremo caso receba propostas superiores a 30 milhões de euros para, dessa forma, recuperar o valor pago ao Sp. Braga (31 M€) em janeiro de 2020 pelo internacional português.





As contratações de Aguero e Depay aumentaram para 8 o número de avançados à disposição de Ronald Koeman , pelo que haverá saídas no plantel catalão e Trincão é um dos nomes em cima da mesa. De acordo com o 'Sport', os responsáveis do Barça consideram-no um importante ativo e só estarão dispostos a abrir mão do português de 21 anos caso recebam uma proposta financeiramente atrativa.O jornal catalão refere que o Barça já terá recebido várias sondagens por Trincão, nomeadamente da Premier League, sendo que a maioria tem em vista o empréstimo do jogador. O Sporting, recorde-se, já foi associado ao jogador português mas, comoadiantou, Trincãona lista de potenciais reforços dos leões. No entanto, a cedência de Trincão é um cenário bastante provável, para que o português possa jogar com maior regularidade.Refira-se que na primeira época em Barcelona, Trincão, que tem contrato até 2025, alinhou em 42 jogos e marcou três golos.