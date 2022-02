CEO do Barcelona abandona cargo e espanhóis dizem que acordo com o Spotify pode ter sido a causa

Ferran Reverter anunciou esta terça-feira que renunciou ao cargo de CEO do Barcelona. Em comunicado oficial divulgado no site do clube, o espanhol agradeceu a Laporta pela "confiança" e garantiu que colocou toda a sua "dedicação" no projeto dos blaugrana.Reverter foi o principal responsável pela reconstrução económica do Barcelona e pela procura de diversos patrocinadores e, segundo a 'Marca', que contactou fontes dos culés, a razão de saída do CEO pode estar relacionada com a "grave discrepância que existia no acordo entre o clube e o novo patrocinador, o Spotify "."Faz hoje quase um ano que saí da Alemanha para voltar para o Barcelona por motivos familiares, e pouco depois aceitei a oferta que recebi do presidente Joan Laporta para me tornar CEO do clube. Foram meses apaixonantes, e agradeço ao presidente pela confiança e, acima de tudo, pelo seu entusiasmo e capacidade de liderança, que fez com que o Barcelona tivesse, atualmente, uma equipa de primeira classe e capaz de voltar a colocar o clube como um líder mundial. Pessoalmente, dei tudo o que tinha pelo clube com esforço e dedicação, mas agora é altura de me focar nas razões que me fizeram voltar à cidade, passar mais tempo em projetos pessoais e familiares".