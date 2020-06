«Como um foguete»: Espanha não larga Trincão

Trincão assinou pelo Barcelona em janeiro e por isso a imprensa espanhola nunca mais 'largou' o jovem internacional português, que no Europeu sub-19 em 2018 foi o melhor avançado. E neste regresso do futebol português, o futebolista voltou a dar nas vistas apesar da derrota do Sp. Braga frente ao Santa Clara, marcando o 2.º golo da formação minhota.





"Como um foguete", destaca o 'Mundo Deportivo', sublinhando que Trincão, desde que assinou pelo clube catalão, marcou 5 golos, em sete jogos disputados."Passaram quatro meses e uma semana desde o comunicado da contratação, um tempo que serviu para que todos o valorizassem como merece uma promessa do futebol europeu que começou a mostrar parte do seu enorme potencial", refere a publicação. "Já poucos duvidam de um talento que grandes clubes europeus, como a Juventus, pretendiam, mas que só o Barça terá a possibilidade de desfrutar."Recorde-se que o Barcelona desembolsou 31 milhões de euros pelo avançado de 20 anos e blindou-o com uma cláusula de rescisão astronómica, de 500 milhões de euros.