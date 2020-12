Coutinho lesiona-se e o Liverpool faz as contas ao dinheiro que... não vai receber

Philippe Coutinho lesionou-se no empate do Barcelona com o Eibar e vai ser operado ao menisco externo do joelho esquerdo e enfrenta um longo período afastado dos relvados. Mas os catalães não são os únicos a lamentar a grave lesão do criativo brasileiro.

Coutinho estava a 10 jogos de completar 100 encontros oficiais com a camisola do Barça desde que foi contratado ao Liverpool, em janeiro de 2018, por 145 milhões de euros. Recentemente, a imprensa catalã revelou que, na altura, os clubes acordaram que se Coutinho atingisse essa marca, os reds receberiam 20 milhões de euros.



De resto, o Barcelona estaria até a equacionar a hipótese de vender o jogador de 28 anos já neste mercado para, além de poupar nos salários, não ver-se obrigado a dar um 'bónus' milionário ao campeão inglês.



O Liverpool até poderá vir a receber os 20 milhões de euros, tendo em conta que Coutinho tem contrato com o Barcelona até 2023. Mas pelo menos para já, e nos próximos meses, os reds ficarão de 'maõs a abanar'...