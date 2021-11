Dani Alves no regresso ao Barcelona: «A lutar que nem um louco há quase cinco anos...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dani Alves (@danialves)

Dani Alves foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Barcelona , uma casa que já tinha representado entre 2008 e 2016. O lateral brasileiro fez uma publicação nas redes sociais para se dirigir aos adeptos dos catalães, frisando que quer aproveitar um "sonho" que considera ser "eterno enquanto durar"."A lutar que nem um louco há quase cinco anos para chegar a este momento. Não sabia que demoraria tanto, não sabia que seria tão difícil, mas sabia dentro do meu coração e da minha alma que este dia chegaria.Regresso a uma casa de onde nunca saí, e como disse antes de ir, sou mais um de vocês. Não sei quanto tempo durará este sonho, mas pode ser eterno enquanto durar.Vemo-nos em breve no sítio que mais me fascina, com a mesma vontade da primeira vez, e com a mesma disposição para ajudar e reconstruir o melhor clube do mundo!Estou de regresso a casa, culés!".