De 'vendaval' a 'Guardiolista': João Cancelo mostrou trunfos e imprensa espanhola aplaudiu

Se é para mostrar serviço, então que seja em goleada. E assim foi: o Barcelona esmagou o Bétis (5-0) e bem pode agradecer a Félix e Cancelo, os dois 'Joões' que conseguiu contratar no fecho do mercado de transferências do verão, e a imprensa espanhola não se poupou os elogios ao camisola 14 , mas também ao lateral que foi um "autêntico vendaval na sua ala", como escreve o ''.Na avaliação individual, o jornal catalão descreve-o como "Guardiolista". "Demonstrou tudo o que aprendeu estes anos com Pep Guardiola", pode ler-se.O '' diz que Cancelo deixou "aroma de jogador grande porque, além de qualidade, demonstrou ousadia em cada duelo, uma etiqueta inequivocamente britânica de futebol da Premier League". Já a '' atribuiu-lhe nota 7 e apontou à "boa carta de apresentação [de Cancelo] como titular": "muito confortável durante todo o jogo".O '' apelida o internacional português de "lateral total": "O Barcelona voltou a ter um lateral total, capaz de render na sua posição, tanto no ataque na ala como na defesa (...). Tudo com velocidade, habilidade no um contra um e até chegar à baliza, como demonstrou marcando um grande golo".