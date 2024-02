Deco: «Vitor Roque? O Liverpool comprou Darwin ao Benfica por 90 milhões...»

Deco, diretor desportivo do Barcelona, afirmou numa entrevista ao jornal espanhol 'La Vanguardia', que não considera exagerados os 30 milhões que o clube pagou para contratar Vitor Roque.





"O Liverpool comprou Darwin Núñez há dois anos ao Benfica por 90 milhões, o Newcastle pagou 70 por Isak... A análise de preços deveria ser feita daqui a algum tempo, mas não foi uma loucura o que se pagou. Foi pago um preço acessível de 30 milhões se levarmos em conta esses dois casos. Quando o Barcelona entrou no mercado, há 20 anos, tinha concorrência do Real Madrid, Manchester United e pouco mais. Agora todas as equipas da Premier têm capacidade para contratar. E há o PSG. Mas o Barcelona ainda tem poder e somos capazes de trazer jogadores importantes", afirmou Deco.O dirigente português reconheceu ainda que foi apanhado de surpresa com o anúncio da saída de Xavi Hernández . "Não esperava. Sempre se especula, mas nunca pensei nisso. Estou com ele todos os dias e estávamos há semanas a planear chegadas como a de Vitor Roque. Falamos da próxima época, renovou-se com ele por isso mesmo", começou por explicar. "O presidente sempre quis estar com ele até ao final do mandato. Foi Xavi quem desde o início quis um contrato mais curto. Ele disse-nos "Se eu não ganhar, acho que não vou continuar"", referiu o português. Deco explicou também que entende a frustação do técnico por não se sentir valorizado: "Ele [Xavi] veio num momento muito importante. Deu a cara pelo clube".

Depois de Xavi anunciar a saída, começaram a surgir rumores sobre os treinadores que o poderão substituir, mas Deco 'corta a direito'. "Ainda estamos a assimilar o anúncio do treinador e não estamos a procurar um substituto. [O novo treinador] Tem que seguir uma linha de trabalho; dificilmente seremos uma equipa que não queira jogar bem, que não queira ter bola. Cada treinador tem as suas características, mas quem vier tem que ter ambição e vontade para fazer grandes coisas."

As recentes declarações de Laporta, presidente do Barcelona, e do treinador Xavi, também foram tema de conversa. Os dois afirmaram que a LaLiga está "adulterada". O diretor desportivo acabou por não falar diretamente sobre a questão, mas deixou críticas ao VAR. "Tenho muitas dúvidas. Está a desorientar o espectador. Não sabemos porque é que ele intervém numas ocasiões e noutras não. É preciso ter muita convicção para dar aquele cartão amarelo sem consultar [o VAR]. Sei que o regulamento diz o que diz, mas a expulsão pode ter condicionado o jogo", disse a respeito da expulsão de Vitor Roque frente ao Alavés. Deco aproveitou para referir que o campeonato ainda não terminou e que o Barcelona está na luta: "A LaLiga não acabou, a vitória de sábado dá-nos alguma esperança. Os próximos jogos diante do Nápoles serão importantes, para nós e para os nossos rivais".