Dembélé proibido de desligar o telemóvel à noite: eis a solução do Barcelona

O Barcelona não desiste de Ousmane Dembélé. Os sucessivos problemas disciplinares do extremo francês têm sido uma dor de cabeça para o técnico Valverde, que vê o jovem chegar atrasado aos treinos com maior frequência do que a que seria recomendável. Segundo o jornal espanhol 'Marca', numa tentativa de evitar mais atrasos de Dembélé, o clube proibiu-o de desligar o telemóvel à noite, ou mesmo deixá-lo em silêncio, para poder estar contactável no caso de se adivinhar novo atraso.Dembélé tem tido sérios problemas na Cidade Condal, sobretudo relacionados com a vida noturna do francês. Não porque seja um aficionado da 'movida' noite catalã mas sim porque passa noites agarrado aos videojogos ou a ver séries na televisão, o que naturalmente potencia os atrasos aos treinos. A diretiva blaugrana também tem feito pressão junto dos representantes do ex-Borussia Dortmund para que estejam mais em cima do futebolista.A multa recorde de 200 mil euros aplicada ao extremo, por causa dos atrasos, também terá o seu efeito mas o clube entende que a diplomacia é a melhor solução para Dembélé.