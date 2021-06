Depay e Wijnaldum mais perto de reforçar o Barcelona

Memphis Depay e Georginio Wijnaldum, jogadores que representam o Lyon e o Liverpool respetivamente, estão mais perto de reforçar o Barcelona. Segundo informação avançada pelo jornal espanhol 'AS', a contratação de ambos poderá ser oficialmente divulgada no início da próxima semana, sendo que Wijnaldum já terá chegado a acordo.





Além de ter revelado que o clube vai anunciar uma nova aquisição (que podem ser duas) na próxima semana, Joan Laporta, presidente dos catalães, revelou ainda que Ronald Koeman vaida equipa na próxima temporada, fator que terá sido decisivo nas negociações com Depay e Wijnaldum, uma vez que já foram orientados pelo técnico holandês na seleção.Estas chegadas ao clube espanhol poderão ainda significar que alguns jogadores terão de sair para equilibrar as contas, e segundo a mesma fonte, Pjanic, Coutinho, Braithwaite e Mateus Fernandes poderão ser os nomes a dizer adeus ao Barça.Recorde-se que o Barcelona já garantiu três reforços para a nova temporada: Eric García e Agüero, que chegaram do Manchester City, e Emerson, que retorna assim à Catalunha depois de ter representado o Bétis por empréstimo durante duas temporadas.