Direção do Barcelona culpa capitães de equipa pelos maus resultados

A derrota em casa do Rayo Vallecano (0-1) foi a gota de água para Ronald Koeman no Barcelona, mas os problemas parecem não ter ficado por aqui. Segundo o 'Sport', a direção dos catalães culpa agora os capitães de equipa pelos maus resultados e planeia ver-se livre deles o quanto antes.





As três 'vacas sagradas' da formação espanhola, tal como o diário espanhol apelida Piqué, Jordi Alba e Sergi Roberto, têm sido visadas pelas fracas exibições, e os recentes jogos não contribuíram para esconder as diversas lacunas existentes na equipa. O Barcelona ocupa a 9.ª posição na LaLiga, seis pontos atrás do líder Real Madrid, e é 3.º no grupo E da Liga dos Campeões, onde está inserido com Benfica, Bayern Munique e Dínamo Kiev.A mesma fonte garante que "durante o verão passado, o clube procurou no mercado substitutos para estes jogadores, mas as suas exigências tornaram as respetivas saídas praticamente impossíveis, mesmo que lhes fosse dada uma carta de liberdade". Acabou por ser feito um acordo de redução salarial, que os três aceitaram, mas que não deu nova vida ao projeto blaugrana.