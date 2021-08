'Efeito dominó' com saída de Messi: espanhóis dizem que Agüero se sente enganado e quer deixar o Barça

A saída de Lionel Messi do Barcelona fez 'abanar' o mundo do futebol, em especial os adeptos do clube, mas as consequências deste anúncio que surpreendeu muitos podem fazer ainda mais mossa nos próximos dias.





De acordo com o programa 'La portería', Sergio Agüero terá pedido aos seus advogados para o ajudarem a desvincular-se dos blaugrana, uma vez que se sente enganado por Joan Laporta, presidente dos catalães, que lhe prometeu que o avançado argentino ia jogar ao lado do amigo e compatriota. Os advogados do jogador de 33 anos procuram assim alguma saída legal para que este possa avançar com a rescisão do contrato que o liga ao Barcelona.A mesma fonte avança ainda que pessoas próximas de Agüero garantem que o futuro do argentino no clube "não é certo".Recorde-se que o antigo avançado do Manchester City foi a primeira contratação na era Laporta - eleito presidente em março último - no Barcelona, tendo assinado por duas épocas com o intuito de jogar ao lado de Messi, algo que não se vai confirmar agora e pode fragilizar o projeto liderado pelo atual líder do emblema catalão.