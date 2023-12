Espanhóis mostram momento em que João Félix manda beijinho aos adeptos do Atlético Madrid

Joao Félix mandó un beso a la afición del Atlético tras su gol.



A imprensa espanhola divulgou, nas últimas horas, algumas imagens que não passaram na transmissão televisiva do Barcelona-Atlético Madrid (1-0) e que mostram João Félix a mandar um beijinho para os adeptos dos colchoneros logo após inaugurar o marcador para a equipa catalã, à passagem dos 28 minutos.Nas imagens em questão, captadas pela 'Movistar+', é possível ver o internacional português a caminhar de volta para o seu meio-campo - com Cancelo a aplaudir em segundo plano - depois de ter festejado efusivamente o tento que apontou . Durante esse percurso, Félix vira a cabeça para trás, olha para a zona destinada aos apoiantes do emblema adversário - com o qual ainda tem contrato - e faz um gesto discreto, mas que tem dado que falar (ver abaixo).Refira-se que esta vitória permite ao Barcelona chegar aos 34 pontos na LaLiga, menos quatro dos que os líderes Real Madrid (1.º) e Girona (2.º). Os colchoneros ocupam o 4.º posto, com 31 pontos e um jogo a menos.