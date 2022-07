Espanhóis revelam valores do contrato de Frenkie de Jong no Barcelona: números são astronómicos

O Barcelona - que se encontra numa frágil situação financeira - continua a fazer um esforço para reduzir ao máximo a folha salarial do plantel, e um dos nomes na porta de saída dos catalães é o de Frenkie de Jong que, tal como revela a 'Marca', tem um dos salários mais elevados do clube , algo que só tem tendência... a piorar.Segundo a mesma fonte, o Barça tem de pagar ao holandês, nos quatro anos que lhe restam de contrato, um total de 88,58 milhões de euros pelo salário fixo, assim como por outros bónus que constam no acordo entre jogador e clube. A esse valor, explica a 'Marca', "poderão ainda ser somadas variáveis no valor de 8 milhões, caso De Jong jogue 60 por cento dos jogos e, no máximo, 12,8 milhões por títulos conquistados ou por chegar à final da Liga dos Campeões".Frenkie de Jong, recorde-se, chegou ao Barcelona em 2019 proveniente do Ajax, por uma verba a rondar os 86 milhões de euros. Quando assinou pelos blaugrana, ficou com um salário estipulado nos 14 M€ anuais.