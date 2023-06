Ex-dirigente do Barcelona avisa: «É impossível pagar uma dívida de 3 mil milhões de euros»

Os problemas financeiros do Barcelona estão na ordem do dia em Espanha e foram uma das razões para Lionel Messi não aceder voltar ao clube na próxima época. Jaume Llopis, economista, sócio dos blaugrana e antigo dirigente não esconde a preocupação."O Barça tem agora menos dinheiro do que com Bartomeu. Tem menos receitas, mais gastos e menos património. Já é um pouco uma sociedade anónima", explicou o economista, citado pela imprensa espanhola, mostrando-se também apreensivo relativamente à dívida de 3 mil milhões de euros do clube: "É impossível pagá-la, tem de ser refinanciada."Jaume Llopis defende que as obras em Camp Nou deveriam ter sido feitas por fases e não concorda com a mudança para Montjuic, um estádio que, em seu entender, não está preparado: "Está obsoleto e será um fracasso. É preciso fazer uma obra de 40 milhões de euros para reformular um estádio com mais de 30 anos."