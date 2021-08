Ex-presidente do Barcelona acusa Joan Laporta de perdoar dívida de 16,5 milhões a Neymar

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, pediu esta sexta-feira, numa longa carta publicada através da agência EFE, ao atual líder dos catalães, Joan Laporta, para apresentar os resultados da mais recente auditoria realizada às contas do clube.

"Peço-te que tornes públicos, e o quanto antes, os resultados detalhados da auditoria e, se houver, a informação precisa, a todos os parceiros e parceiras, das irregularidades que supostamente apontas, para evitar especulações e suspeitas sobre ações 'supostamente criminosas' e, também, para que se evitem assuntos tendenciosos nos meios de comunicação", começou por dizer o antigo líder dos catalães, que foi detido no passado dia 1 de março, no âmbito da operação 'Barçagate'.

"No caso de serem encontrados indícios de atuações irregulares que, desde logo, eu não tenha ordenado nem tido conhecimento, comprometo-me a ser o primeiro a adotar as medidas legais e pertinentes para esclarecer e, se necessário, castigar essas presunções ilícitas", continuou, antes de falar sobre uma alegada dívida perdoada por Joan Laporta a Neymar.

"Também surpreende a decisão de perdoar 16,5 milhões de euros ao ex-jogador Neymar numa disputa em que as expectativas a favor do Barcelona eram bastante claras e o auditor não obrigou, em nenhum caso, a fornecer qualquer valor. Por que razão tomou esta decisão contrária aos interesses do clube?", questionou ainda Josep Maria Bartomeu.