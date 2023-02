Gaspart e a polémica no Barcelona: «Ganhámos por causa das arbitragens? E Messi era coxo, não?»

Joan Gaspart, presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, concedeu uma entrevista à 'Marca' onde abordou os pagamentos dos catalães ao antigo 'vice' do Comité de Árbitros , referindo que o clube "não fez nada de ilegal" e que venceu os campeonatos em questão (2017/18 e 2018/19) "porque foi melhor"."O Barcelona ganhou essas LaLigas porque foi melhor. Pensar que ganhou tudo porque teve ajuda da arbitragem é ter vontade de arranjar uma confusão irrelevante. Ganhou por arbitragens? E Messi era coxo, não? Se é isso que se diz, então eu digo que o Real Madrid venceu outros [campeonatos] porque fizeram batota e ficaram com um jogador, Di Stéfano, que era nosso", começou por referir.E prosseguiu: "Barcelona tem direito a defender-se. Podem pensar bem ou mal. Eu acho e acredito que o Barcelona não cometeu qualquer ilegalidade. Durante muitos anos sentei-me ao lado do responsável máximo pela arbitragem em Espanha e jamais lhe disse ou insinuei algo relacionado a uma possível ajuda", garantiu ainda.Recorde-se que o caso, que prescreveu esta quinta-feira e poderá não ter consequências desportivas para o clube catalão, envolve o facto de o clube blaugrana ter pago determinado montante à DASNIL 95, uma empresa de Enríquez Negreira, um antigo árbitro que esteve no comité técnico da arbitragem entre 1994 e 2018. As transferências de dinheiro terão acontecido entre 2016 e 2018.