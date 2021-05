Hansi Flick apontado a treinador do Barcelona

Hansi Flick, treinador do Bayern Munique que acaba o seu contrato no final da temporada, será uma das alternativas no topo da lista para substituir Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona.





Segundo a RAC1, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, já terá ligado a Flick para lhe pedir que não aceitasse a proposta da seleção alemã, de forma a poder orientar o clube catalão no fim do seu vínculo com o Bayern. Xavi Hernández , técnico do Al Sadd e ex-lenda do Barcelona, já tinha sido apontado como substituto de Ronald Koeman, e junta-se assim a Hansi Flick na lista de treinadores que interessam ao Barça para reforçar o clube.Laporta anunciou que "há que trabalhar no duro e com eficácia para montar uma equipa que seja capaz de voltar a vencer a Liga dos Campeões", sendo que uma das prioridades passa por anunciar um treinador que possa ser decisivo nessa conquista.