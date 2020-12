Homenagem de Messi a Maradona custa multa de 600 euros

O Comité de Competição da Federação espanhola multou Messi em 600 euros por ter tirado a camisola do Barcelona e exibido a de Maradona do Newell's Old Boys, após marcar na goleada do Barcelona ao Osasuna, no último fim de semana.





Segundo o jornal Sport, a homenagem de Lionel Messi a Maradona vai custa-lhe 600 euros. A publicação refere ainda que também o Barcelona foi alvo de uma multa , de 350 euros. Um valor que pode ser considerado simbólico já que esta poderia chegar aos três mil euros O Barcelona deverá recorrer da decisão, avança o jornal.