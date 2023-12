Joan Laporta e as contratações de Félix e Cancelo: «Já nos orientaram sobre por onde têm de ir os 'tiros'»

Joan Laporta voltou a falar sobre João Cancelo e João Félix. O presidente do Barcelona admitiu o interesse nas contratações em definitivo dos dois internacionais portugueses."O agente dos jogadores [Jorge Mendes] e os dois clubes [Manchester City e Atlético Madrid], com quem temos boas relações e nos conhecemos muito bem, já nos orientaram sobre por onde têm de ir os ‘tiros’ para que as operações fiquem concluídas. Interessa-nos que não sejam emprestados. Vamos ver como corre. No momento certo será tratado. Penso que tanto a operação de Cancelo como a de Félix satisfazem todas as partes", afirmou em entrevista à agência EFE.Recorde-se que João Cancelo tem contrato com o Manchester City até 2027, sem cláusula de rescisão, enquanto João Félix prolongou o vínculo com o Atlético Madrid até 2029 e tem uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros. O Barcelona calcula, no entanto, que,, terá de dar 25 milhões por João Cancelo e 80 milhões por João Félix.