Joan Laporta já apresentou garantias pessoais para desbloquear João Cancelo e João Félix

Joan Laporta, presidente do Barcelona, já apresentou garantias financeiras com um aval pessoal, condição essencial para a contratação e inscrição de jogadores. Com isto poderão ser desbloqueadas as chegadas de João Cancelo e João Félix.Joan Laporta utilizou o património pessoal uma vez que as verbas vindas de fundos de investimento estão a demorar mais do que o previsto.para resolver o futuro e João Cancelo está a aguardar a autorização para viajar para Barcelona.