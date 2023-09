João Cancelo apresentado no Barcelona: «Agradecer à minha mãe, que olha por mim todos os dias do céu»

João Cancelo foi este sábado, instantes após João Félix , apresentado no Barcelona. O lateral português não escondeu a satisfação pelo momento."É um sonho tornado realidade. Quero agradecer à minha família, aos meus representantes e amigos, que tornaram isto possível. À minha mãe, que olha por mim todos os dias no céu. Ela sabe qual era o clube onde sonhava jogar e consegui fazê-lo. É um orgulho estar aqui", começou por dizer Cancelo.E acrescentou: "O Barça sempre foi o meu clube de sonho, e não digo isto por estar aqui. Quem me conhece sabe que todos os meus ídolos jogaram aqui. Identifico-me muito com a cultura do clube, de jogar em posse, estar sempre no campo adversário. Para mim, é o melhor clube para jogar futebol neste momento. Venho com a humildade de trabalhar para podermos ganhar títulos todos juntos. Sei que temos pressão aqui, mas é algo que gosto. Espero que seja uma temporada de títulos, é disso que o clube vive. O que posso trazer à equipa? Trabalho, compromisso e estar sempre unido com a equipa para que todos juntos possamos ganhar títulos. Já conheço alguns companheiros, parece-me um grupo espetacular"."Apresentamos também a contratação de João Cancelo, um jogador de um talento extraordinário. Um especialista na posição de lateral direito. Tínhamos muita vontade de contratar alguém para essa posição, mas o João é muito versátil e tem muita experiência. A vida deu-lhe a oportunidade de acumular muita experiência. O João mostrou um compromisso enorme, mesmo com toda a dificuldade no negócio. Muito obrigado por isso e desejo-te muito sucesso. Foi um negócio que não foi fácil, passámos por muitos obstáculos. O João vai ajudar-nos a atingir os nossos objetivos"."Vamos melhorar muito como equipa, o João tratá muita experiência e qualidade a uma posição que precisávamos de ter mais alguém. Temos planeada uma equipa mais competitiva e trabalhámos sempre com o mister [Xavi] à procura de soluções. O João fez um grande esforço para vir, acredito que não seria possível um jogador desta qualidade chegar se não houvesse esse esforço. Jogadores deste nível quererem vir para o Barcelona é um grande orgulho. Desejamos-lhe sorte. Acredito que é um jogador que nos vai dar muito. Os jogadores sabem que podemos ser uma equipa melhor com Cancelo e Félix".