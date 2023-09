João Félix apresentado no Barcelona: «É um sentimento único, algo que procurava há muito tempo»

João Félix foi este sábado apresentado no Barcelona ao lado de Laporta e Deco, poucas horas depois de ter sido, no último dia do mercado de transferências, oficializado como reforço dos catalães . O internacional português mostrou-se muito feliz pelo novo passo na carreira."Acho que todos sabem o quão contente estou por estar aqui, eu, a minha família, amigos. Foi sempre algo para o qual trabalhei. Como já disse antes, era um sonho de criança. Desde miúdo que via o Barcelona. Venho para ajudar, sou mais um, e que seja uma grande temporada", disse o internacional português. "É um sentimento único. É algo que procurava há muito tempo. Quando me falaram do interesse do Barcelona, fiquei muito feliz, com muita vontade. No final, com o esforço de todos, foi algo que se concretizou. Sempre tive a vontade de trabalhar para chegar ao nível mais alto, e daí vem a paixão por este clube. Espero que possamos dar muitas alegrias aos adeptos e que possamos lutar por títulos, é disso que vive este clube. A Champions sempre foi um sonho, mas vamos tranquilamente. Claro que queremos ganhar e vamos fazer de tudo por isso", acrescentou Félix."É um dia muito importante para o nosso clube. Contratámos um jogador com muito talento, e que vai mostrar esse talento na nossa primeira equipa. Poderá adaptar-se plenamente ao nosso sistema de jogo. Estamos muito motivados. O João mostrou um grande compromisso com o clube e está aqui para ajudar. Estamos muito entusiasmados por podermos contar com o teu talento individual", referiu Laporta, presidente do Barcelona.Também Deco, diretor desportivo do Barcelona, tomou a palavra: "Pensámos que a chegada de Félix seria impossível, mas estamos muito contentes por podermos contar com ele. Desde o primeiro minuto o João demonstrou que queria vir para cá, não só publicamente. A verdade é que, em conjunto com o treinador, sabíamos que tínhamos um espaço importante para o João. Acredito que pode dar muito à equipa e que ficaremos ainda melhores, vamos poder dar mais soluções ao nosso treinador", rematou.