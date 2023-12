João Félix celebra golo nas redes sociais e Cancelo reage: «Jogar comigo faz-te bem meu puto»

View this post on Instagram A post shared by Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

João Félix deu a vitória ao Barcelona frente ao Atlético Madrid, apesar de ter marcado frente à antiga equipa. O internacional português fez uma publicação no Instagram e não esqueceu o momento ao partilhar a foto em que está em cima do placard publicitário."Encantado", escreveu o avançado.Reações à publicação de João Félix não faltaram. O Barcelona comentou: "Vaaaamoos" e antigos colegas de equipa também quiseram deixar uma palavras. Pizzi elogiou o antigo colega de equipa: "craque, ponto final" e Taarabt escreveu: "Crack". João Cancelo, companheiro do avançado no Barcelona, deixou um comentário com humor à mistura: "Jogar comigo faz-te bem, meu puto".