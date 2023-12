João Félix explica por que não celebrou frente ao Valencia: «Pode deixar um sabor agridoce...»

João Félix apontou este sábado o único golo do Barcelona no empate a um diante do Valencia , que atrasou ainda mais a equipa catalã na corrida pela liderança da LaLiga. Após o apito final, o internacional português explicou o impasse que houve depois de marcar, que o levou a ficar parado dentro da baliza e a não festejar."Agora [com o VAR], celebrar um golo à primeira pode deixar um sabor agridoce, porque depois é anulado por fora de jogo ou por uma falta de há cinco minutos. Não sabia se o Raphinha estava fora de jogo ou não", explicou Félix, citado pelo 'Mundo Deportivo', antes de lamentar o facto de os catalães não terem conseguido conquistar os três pontos."Criámos muitas oportunidades, algumas mais claras do que outras. Acredito que nos falta concretizá-las. Não estamos a marcar nem a deixar a baliza a zeros, e é por isso que estamos a sofrer. A verdade é que vínhamos de duas derrotas complicadas [frente a Girona e Antuérpia] mas não estamos a fazer as coisas mal. Estamos a ter oportunidades, mas precisamos de ganhar mais duelos e de estarmos mais concentrados. Não podemos sofrer golos. Até porque depois, com a qualidade que temos, vamos acabar por marcar", concluiu.Refira-se que com este resultado o Barcelona é 3.º classificado da LaLiga, com 35 pontos, enquanto que o Valencia é 10.º, com 20. Real Madrid e Girona ainda não jogaram nesta ronda e podem fugir aos blaugrana.