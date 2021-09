Jornal espanhol garante que Barcelona nunca perdeu o interesse na contratação de Darwin

O que Darwin fez esta quarta-feira pelo Benfica, no triunfo por 3-0 na 2ª jornada da Liga dos Campeões, podia tê-lo feito... pelo Barcelona. É que segundo avança o 'Sport', os catalães nunca largaram o avançado argentino, e mesmo depois de este já ter assinado pelas águias continuaram a recolher informações para uma eventual contratação. As esperanças da formação espanhola apenas começaram a desaparecer ao perceberem que os comandados de Jorge Jesus não planeavam deixar sair um dos avançados "mais promissores do momento".





O presidente do Almería, que atualmente milita na segunda divisão de Espanha e onde atuava o avançado, chegou a frisar, em dezembro de 2020, que os catalães o "deviam ter em conta". "Penso que seria como um 'remédio mágico' para o ataque do Barcelona", sublinhou na altura.Recorde-se que Darwin assinou pelas águias em setembro de 2020 por 24 milhões de euros, e apontou, na presente temporada, seis golos em sete jogos.