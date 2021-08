Koeman com problemas na gestão do plantel: «Fiz o curso de treinador, mas não com 32 jogadores»

Ronald Koeman criticou o excesso de jogadores presentes no plantel do Barcelona. Em conferência de imprensa de antevisão à partida deste domingo frente ao Getafe (16H00), o treinador dos blaugrana referiu ser "impossível" dar minutos a todos os elementos, e que isso "não é bom" nem para o clube, nem para os próprios. O holandês falou ainda sobre o mercado e mencionou o poder de equipas como PSG, Manchester United ou Manchester City.





"O clube sabe o que quero e com quem quero trabalhar, mas respeito todos os jogadores que têm contrato. Cada um sabe perfeitamente com quem conto e quem terá dificuldades para jogar. Será muito complicado que alguns jogadores tenham minutos, e isso não é bom. É impossível ter 32 jogadores no plantel. Fiz o curso de treinador, mas não foi com 32 jogadores".Questionado acerca das recentes propostas do Real Madrid por Mbappé , Koeman considera-as... "uma loucura". "Parece-me uma loucura pagar tanto dinheiro por um jogador tendo em conta a situação em que vivemos. São quantidades absurdas. Mas se o Real tem dinheiro... eu também o queria ter na minha equipa. Se podes melhorar o teu plantel, com esses jogadores, perfeito".Por outro lado, o técnico holandês reconheceu "não conseguir competir" contra o poder financeiro de outros 'gigantes' europeus. "Cada pessoa que quer o melhor para o clube sabe que é frustrante, mas também é preciso ser realista, e economicamente, não podemos competir com equipas como PSG, [Manchester] City ou [Manchester] United. É assim e é preciso aceitar. Não é uma questão de hoje ou amanhã, vai demorar tempo. É preciso ser realista e saber a situação do clube, não se pode exigir coisas que se exigiram em outros tempos. Estamos a fazer alterações, com jogadores jovens. É diferente ter Pedri com 24 anos ou com 18. Faltam-nos seis ou sete jogadores que podem ser titulares, mas temos uma boa equipa", terminou.