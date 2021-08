Real Madrid está 'farto' de esperar por Mbappé e lança ultimato ao PSG

Depois de fechados os dossiês de Cristiano Ronaldo e de Messi nesta janela de transferências, é agora Kylian Mbappé quem procura resolver a sua situação antes do fim do mercado de verão. Segundo avança o 'Le Parisien', citado pelo 'AS', o Real Madrid está 'farto' de esperar pela decisão do PSG relativamente à última proposta pelo avançado, e lançou um ultimato aos parisienses: querem fechar a contratação do jogador antes deste domingo.





INFO LE PARISIEN | Si le transfert de Mbappé n'est pas finalisé ce dimanche, le club espagnol renoncera à accueillir le champion du mondehttps://t.co/9CxJCtEHrU — Le Parisien (@le_Parisien) August 28, 2021

O Real Madrid já tem tudo preparado para receber o internacional francês , mas o impasse nas negociações está a fazer com que o emblema espanhol 'perca a paciência'. Depois de o PSG ter rejeitado a primeira proposta de 160 milhões de euros, os merengues voltaram a insistir, desta vez com uma oferta a envolver 170 M€, mais 10 M€ em outras variáveis, licitação que ainda não obteve resposta da parte do emblema da capital gaulesa.Mbappé viajará em breve para Clairefontaine, no norte do país, para se juntar à concentração da seleção francesa, que vai defrontar a Bósnia (1 de setembro), a Ucrânia (dia 4) e a Finlândia (7 de setembro). Os merengues consideram "muito difícil" a hipótese de negociar nessa altura, pelo que pretendem acelerar ao máximo a concretização do negócio.