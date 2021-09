Koeman e a expulsão frente ao Cádiz: «Há momentos em que é complicado aceitar certas decisões»

Ronald Koeman compareceu, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo frente ao Levante. Apesar de não poder estar presente por ter sido expulso no encontro anterior contra o Cádiz (1-1), o holandês fez questão de comentar os rumores relativos à sua saída, aproveitando para revelar como está a relação entre si e o presidente, Joan Laporta.





"Desde o dia do comunicado, não se passou nada. Falei com o presidente no avião antes do jogo com o Cádiz, mais nada. Não vou falar muito sobre o tema dos substitutos. Há algum tempo que não leio jornais. Sei que há rumores, que é o vosso trabalho. A única coisa que há a fazer é ganhar. Colocar energias em coisas que posso controlar", frisou.Questionado acerca da confiança do presidente no seu trabalho, Koeman garantiu que apenas tem "de estar focado" em ganhar. "O presidente é o mais importante do clube. Pode falar e opinar sem problema. Eu tenho de estar concentrado e ganhar jogos. O resto, não me interessa".O holandês aproveitou ainda para falar do cartão vermelho que viu frente ao Cádiz, sublinhando que "gostaria de estar presente em alturas difíceis". "Temos de estar unidos. Precisamos de três pontos e ganhar daria mais tranquilidade. Tenho argumentos suficientes para me queixar, mas não o posso fazer. Tenho de aceitar e aprender a estar mais tranquilo, mas há momentos em que é complicado aceitar certas decisões".