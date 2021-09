Koeman e a venda de Griezmann: «Foi uma merda, mas tinha um contrato altíssimo»

Para um Barcelona em reconstrução, a época não arrancou mal. Depois de três jogos na LaLiga, os blaugrana somam dois triunfos (frente a Real Sociedad e Getafe) e um empate (Athletic Bilbao), e estão na quarta posição com os mesmos pontos (7) do líder Real Madrid. Ronald Koeman abordou, em entrevista a diversos meios de comunicação espanhóis, a ausência de Griezmann, um elemento que era importante na manobra tanto ofensiva como defensiva da equipa, e admitiu estar "aliviado" por Mbappé não ter assinado pelos merengues.





Questionado acerca da razão para ter deixado o internacional francês sair , o técnico não escondeu a frágil situação financeira dos culé. "Foi uma merda, mas temos de ouvir o clube e apoiá-lo nos momentos mais delicados no que toca ao dinheiro. O Griezmann era um jogador com um contrato altíssimo, e para o clube foi muito, muito, muito importante deixá-lo voltar ao Atlético Madrid e não pagar mais três anos. E eu, como treinador, digo que quero ajudar o clube, mas que preciso de outro avançado. A posição dele é difícil de substituir, mas foi muito importante a sua saída para ajudar o clube".O antigo selecionador da Holanda aproveitou ainda para manifestar o seu "alívio" face ao 'falhanço' do Real Madrid em contratar Mbappé. "Se é um alívio? Mbappé é um dos melhores do mundo, e é claro que se um rival como o Real Madrid contrata um jogador deste nível, vai ser mais forte. Espero que todos os jogadores bons que não venham para o Barça consigam ir para outra liga", rematou.