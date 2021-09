Koeman e o momento do Barcelona: «Graças a mim, o clube tem futuro»

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, voltou a abordar a situação atual dos catalães. Em entrevista ao portal 'nos.nl', o holandês lembrou as especulações relacionadas à sua saída do cargo, falou sobre as opções que tem à disposição no plantel e frisou que Laporta "disse demasiado" à imprensa acerca da sua permanência no comando técnico da equipa.





"Acho que se deve sempre dizer as coisas com clareza. Quando as coisas se espalham dentro de um clube e não são claras quanto ao futuro do treinador, há muita especulação. E se, neste caso, fores o treinador... isso não é bom. Laporta disse demasiado. São coisas que podem ser feitas em particular. Gosto quando um presidente está comprometido e faz perguntas, só que há coisas que não deveriam estar na imprensa", referiu.Questionado acerca do futuro nos blaugrana, Koeman garante que quer ficar. "Estou aberto para isso, estou a divertir-me. Graças a mim, este clube tem futuro. Tive a sensação que todos no clube estão comigo. Jogadores, equipa e outros membros do staff".Quanto às opções que o plantel apresenta para 'atacar' as diversas competições, o holandês não esquece Pedri e já olha... para daqui a uns anos. "Não é só o Pedri. Temos quatro ou cinco jogadores com 18 ou 19 anos que serão jogadores fantásticos para o clube daqui a três ou quatro anos", rematou.