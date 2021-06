Koeman entusiasmado com a próxima época: «Teremos um plantel mais forte»

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, viajou para Groningen, cidade onde cresceu, para participar numa homenagem do clube holandês ao seu pai, que foi uma das grandes figuras do emblema. Em declarações ao 'Sport', o técnico aproveitou para analisar a próxima temporada dos blaugrana, assim como para falar sobre a renovação de Messi, a contratação de Depay e a falha nas negociações por Wijnaldum.





"As perspetivas para a próxima temporada são boas. Sei que o clube está a trabalhar muito para formar uma equipa competitiva, melhor do que a do ano passado. O plantel será mais forte, estou convencido disso", começou por admitir, antes de ser questionado acerca da permanência de Lionel Messi, sobre a qual se mostrou esperançoso: "Sempre dissemos que Messi tem de acabar a carreira no Barça. Esperamos fechar a sua continuidade o mais rápido possível, acredito que pode acontecer. Será uma grande notícia para todos".Quanto à possível aquisição de Memphis Depay, o treinador admitiu ser um "jogador interessante", referindo ainda que apesar de "não estar nada feito, está bem encaminhado". Relativamente às negociações falhadas por Wijnaldum, Koeman atirou: "Foi triste porque era um jogador interessante, que entrava nos planos de muitos equipas. Acredito que nos tenham faltado alguns contactos que seriam decisivos, ou mais alguma persuasão da nossa parte. A verdade é que o PSG nos passou à frente", rematou.Recorde-se que os rumores apontavam para que o presidente do Barça estivesse a preparar-se para despedir o treinador holandês devido à época menos conseguida, onde perdeu o título da La Liga para o Atlético Madrid, foi eliminado da Liga dos Campeões pelo PSG, e apenas conquistou a Taça de Espanha. Laporta acabou por tornar público que Koeman iria cumprir o seu contrato , até 2022, no comando técnico da equipa.